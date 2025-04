Eppelheim. Ein volltrunkener Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag beinahe mehrere Unfälle zwischen Eppelheim und Plankstadt verursacht. Die Polizei sucht weitere Geschädigte. Der 46 Jahre alte Toyota-Fahrer war gegen 13.40 Uhr aufgefallen, als er in der Wernher-von-Braun-Straße in Eppelheim von der Fahrbahn abgekommen und eine Frau mit ihrem Sohn auf dem Gehweg nur knapp verfehlt haben soll.



Danach soll er ohne zu stoppen die Fahrt fortgesetzt haben. Auf der K9702 sei es beinahe zu einem weiteren Unfall gekommen. Der 46-Jährige missachtete im Einmündungsbereich der K9709 die Vorfahrt eines Autofahrers - nur der schnellen Reaktion des anderen Fahrers ist es nach Polizeiangaben es zu verdanken, dass es zu keiner Kollision kam. Nachdem der 46-Jährige kurz stoppte, soll er weiter über die K4147 in Richtung Plankstadt gefahren sein. Mehrfach soll er auf der Kreisstraße in den Gegenverkehr geraten und hierbei den entgegenkommenden Verkehr gefährdet haben.



Schließlich fuhr der Mann über die K4146 in Richtung Grenzhof, geriet erneut in den Gegenverkehr und steuerte auf einen Lkw zu. Nur ein Ausweichmanöver des Lkw-Fahrers in den Grünstreifen habe einen Frontalzusammenstoß verhindert. Unbeirrt sei der 46-Jährige weitergefahren und habe sein Auto in Heidelberg-Grenzhof geparkt.



Ein Zeuge, der dem Toyota zuvor gefolgt war, versuchte den 46-Jährigen zur Rede zu stellen und öffnete die Fahrertür. Unvermittelt habe der Betrunkene sein Auto zurückgesetzt und kollidierte mit einem Dachvorsprung eines angrenzenden Gebäudes. Am Dach entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.