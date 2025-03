Betrunkene Frau aus Weinheim verursacht mehrere Unfälle in der Region 

Weinheim. Eine betrunkene 55 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagabend offenbar mehrere Unfälle in der Region verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die 55-jährige Weinheimerin war nach Polizeiangaben mit mehr als 2 Promille mit ihrem VW Golf in der Stahlbadstraße unterwegs, als ein aufmerksamer Zeuge die Beamten über die auffällige Fahrweise der Frau informierte.



Die Frau wurde schließlich an ihrer Wohnanschrift von der Polizei angetroffen. Am Fahrzeug der 55-Jährigen seien mehrere neue Unfallschäden festgestellt worden, hieß es weiter. Wo genau die Unfälle passiert waren, habe die Frau nicht mehr gewusst. Ersten Informationen zufolge soll sie sich mit ihrem Auto in Ladenburg und Heddesheim fortbewegt haben.