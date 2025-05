Drogen und Waffen gefunden - Festnahmen im Main-Taunus-Kreis

Eppstein/ Hattersheim (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen im Main-Taunus-Kreis hat die Polizei vier Männer unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels vorläufig festgenommen. Insgesamt seien am Dienstagmorgen fünf Wohnungen in Hattersheim und Eppstein sowie ein Gartengrundstück in Hattersheim-Eddersheim durchsucht worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei gemeinsam mit.