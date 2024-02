Lkw-Anhänger brennt auf A7 bei Fulda

Hünfeld (dpa/lhe) - Auf einem Rastplatz auf der A7 bei Hünfeld (Kreis Fulda) hat ein Lkw-Anhänger gebrannt. Die Ladefläche geriet am Dienstagmorgen in Brand, als der Fahrer eine Pause im Fahrerhaus machen wollte, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer habe ihn auf die brennende Ladefläche hingewiesen. So konnte der Mann den Anhänger noch rechtzeitig abkoppeln und sich in Sicherheit bringen.