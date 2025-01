Ein Verletzter bei Lkw-Brand auf der Autobahn 7

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein mit Briefen und Paketen beladener Lkw ist auf der A7 in Richtung Kassel in Brand geraten. Dabei wurde der Fahrer des Lastzuges leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am späten Montagabend entstand durch einen technischen Defekt ein Brand im Motorraum des Lkw. Das Feuer breitete sich auf den Laderaum und das Führerhaus aus, das schnell komplett in Brand stand. Der 39 Jahre alte Fahrer fuhr den Lkw noch auf den Seitenstreifen und stieg aus, dabei verletzte er sich an der Hand und atmete Rauchgase ein. Er kam ins Krankenhaus.