Hanau: Ex-Kaufhof soll «Leuchtturm in der Innenstadt» werden

Hanau (dpa/lhe) - Hanau will aus der Not eine Tugend machen: Nach der Schließung der Kaufhof-Filiale Ende Januar will die Stadt das Gebäude in Eigenregie weiterführen. Mit einem bunten Mix aus Läden, Freizeit- und Bildungseinrichtungen soll ein «Leuchtturm» der Innenstadtentwicklung entstehen. «Wir lassen nicht zu, dass eine Brache entsteht, von der jeden Tag eine traurige Botschaft ausgeht», sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) am Freitag. «Wir befinden uns in einem Schicksalsjahrzehnt der Innenstädte - quer durch die Republik.»