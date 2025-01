Mann erleidet Rauchvergiftung bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Rodenbach (dpa/lhe) - Ein 35-Jähriger hat bei einem verheerenden Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rodenbach (im Mainz-Kinzig-Kreis) möglicherweise eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Mann habe den Brand, der wahrscheinlich in einer Küche des Gebäudes ausgebrochen sei, am späteren Donnerstagabend gemeldet, teilte die südosthessische Polizei am Morgen mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Flammen demzufolge bereits im gesamten ersten Stock ausgebreitet. Es habe überdies eine größere Rauchentwicklung gegeben.