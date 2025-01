Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über

Amtzell (dpa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Amtzell (Kreis Ravensburg) sind mehrere Menschen wegen einer vermuteten Rauchgasvergiftung versorgt worden. Eine Bewohnerin sei wegen eines Schocks in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzung eines Polizeisprechers liege der Schaden bei mindestens 500.000 Euro.