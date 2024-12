Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohner

Darmstadt (dpa/lhe) - In einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt hat die Feuerwehr mehrere Menschen vor einem Brand im Keller gerettet. In dem Gebäude habe sich am Abend Rauch ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Drei Bewohner seien mit einer Drehleiter gerettet worden, sechs weitere hätten die Einsatzkräfte durchs Treppenhaus ins Freie begleitet.