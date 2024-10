Kerze löst Zimmerbrand aus - drei Leichtverletzte

Ehringshausen (dpa/lhe) - Bei einem Zimmerbrand in Ehringshausen im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis sind nachts drei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte eine 78-jährige Frau in ihrer Wohnung versehentlich eine Kerze umgestoßen. «Wie in einem schlechten Film hat sich daraufhin kaskadenartig in dem Zimmer alles angezündet», sagte der Sprecher.