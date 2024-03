Zwei Leichtverletzte bei Brand in Hanauer Klinik

Hanau (dpa/lhe) - Bei der Räumung des Klinikums Hanau nach einem Zimmerbrand sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sie seien bei der Evakuierung am Freitagabend gestürzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Durch den Brand und die Rauchentwicklung sei niemand verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Feuer in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses rasch gelöscht worden. 25 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt an einem Ladekabel aus. Sie ermittelt weiterhin zur Ursache und schätzt den Schaden auf etwa 20 000 Euro.