Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch

Hockenheim (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind 13 Menschen durch Rauch leicht verletzt worden - drei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Brandermittler sollten den Brandort näher untersuchen.