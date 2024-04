Brand in Schulneubau: Feuerwehr kämpft mit Rauch

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden hat in der Nacht zum Donnerstag der Neubau einer Schule gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, dauerte der Einsatz am Morgen noch an. Demnach brannten Baumaterialien, die zwar zügig gelöscht werden konnten. Allerdings habe die starke Verrauchung des Atriums, welches sich über mehrere Geschosse erstreckt, zu großen Problemen geführt.