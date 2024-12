Pfanne fängt Feuer: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Hochheim (dpa/lhe) - Eine stehen gelassene Pfanne mit Fett hat in einem Mehrfamilienhaus einen Brand ausgelöst und nach ersten Schätzungen der Feuerwehr für einen Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro gesorgt. Das Gebäude in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) sei nach dem Feuer in der Nacht aktuell nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Ein 40-Jähriger wurde außerdem leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, weil er Rauchgas eingeatmet hatte.