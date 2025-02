Mehrfamilienhaus gerät in Brand - drei Wohnungen unbewohnbar

Hofheim (dpa/lhe) - Auf rund 150.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen in Hofheim (Main-Taunus-Kreis). In einer Souterrainwohnung war am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Beamten mitteilten. Der Rauch habe dafür gesorgt, dass drei der Wohnungen nicht mehr bewohnbar seien. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.