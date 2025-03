Wald-Michelbach: Einbrecher stehlen Kasse aus Schreinerei  

Wald-Michelbach. Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in das Büro einer Schreinerei im Ortsteil Aschbach eingebrochen und haben eine Kasse mit Bargeld gestohlen. Die Einbrecher sollen über ein Fenster in die Schreinerei in der Adolf-Koch-Straße gelangt sein, teilte die Polizei mit. Wieviel Geld entwendet wurde, konnte ein Sprecher auf WNOZ-Anfrage zunächst nicht mitteilen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06207 9405 0 entgegen. (dls)