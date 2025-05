Waldmichelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wald-Michelbach. Ein auf dem Kundenparkplatz des Einkaufsmarktes in der Ludwigstraße 70 in Wald-Michelbach geparkter blauer Opel Adam ist am Dienstagabend zwischen 18 und 19.45 Uhr an der Fahrerseite beschädigt worden. Laut Polizeiangaben entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06207 94050 bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden. (bw)