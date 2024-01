Ein blauer PKW bog vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wald-Michelbach nach links in die Ludwigstraße ein und übersah dabei eine querende Fußgängerin. Die 65-jährige Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.