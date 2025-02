Wald-Michelbach: Unfallflucht auf Parkplatz - 2.000 Euro Schaden

Auf einem Parkplatz am Bahndamm hat ein bisher Unbekannter ein Pkw beschädigt und Unfallflucht begangen. Am Donnerstag, 13. Februar, stellte ein 37-jähriger Autofahrer seinen roten Pkw, Mitsubishi Colt, gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Bahndamm in Wald-Michelbach ab, wie die Polizei Wald-Michelbach berichtet. Als der Autofahrer gegen 14.50 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er am linken hinteren Kotflügel sowie an der hinteren Beifahrertür Beschädigungen.