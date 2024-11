Roter Mitsubishi in Mörlenbach beschädigt - Fahrerflucht

Am Dienstag, 19. November, ist in der Jahnstraße in Mörlenbach ein roter Mitsubishi an der Beifahrerseite sowie am rechten Außenspiegel beschädigt worden. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß abgestellt, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem PKW beim Vorbeifahren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall soll sich wohl zwischen 18.15 und 18.35 Uhr ereignet haben. Der Schaden lässt sich auf 3.000 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.