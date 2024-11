Unbekannter beschädigt PKW in Mörlenbach

Am Dienstag (12. November) hat sich zwischen 07.30 Uhr und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Weinheimer Straße in Mörlenbach ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei vermutet, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford Kuga beim Parken und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro.