Rimbach: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rimbach. Auf einem Parkplatz in Rimbach ist ein Auto beschädigt worden - und der Verursacher ist unerlaubt geflohen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 12.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Staatsstraße 44 zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Pkw an der rechten Fahrzeugseite oberhalb des hinteren Radkastens beschädigt wurde.