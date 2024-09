Fahrerflucht: PKW auf Parkplatz in Weinheim beschädigt

Am Dienstag hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen BMW auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße in Weinheim beschädigt. Der Unfall soll sich zwischen 16 und 18 Uhr zugetragen haben. Laut Angaben der Polizei wurde der BMW am Heck beschädigt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein weißer Lackabrieb am BMW festgestellt. Der Sachschaden liegt bei 3.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug, bei dem es sich um einen weißen PKW gehandelt haben soll, konnte auf dem Parkplatz nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beziehungsweise den flüchtigen Unfallverursacher beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel.: 06201/1003-0 entgegengenommen.