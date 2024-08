Männer auf Supermarkt-Parkplatz mit Pfefferspray angegriffen

Bad Camberg (dpa/lhe) - Mit Pfefferspray soll eine Gruppe von etwa acht Menschen in Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) zwei Männer angegriffen haben. In der Nacht zum Samstag attackierten sie die beiden mutmaßlich auf dem Parkplatz eines Supermarkts, wie die Polizei mitteilte. Die 24 und 35 Jahre alten Männer flüchteten demnach in ein Lokal in der Nähe. Gäste und Personal hinderten ihre Verfolger laut Polizei daran, das Lokal zu betreten, bis die Gruppe schließlich flüchtete.