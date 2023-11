Bad Camberg (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) gesprengt. Durch die Detonation sei ein hoher Sachschaden entstanden, auch in der Nähe geparkte Autos seien beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Aus einem Wohnhaus über der Bank mussten zehn Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Ob die noch flüchtigen Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar.