Unbekannte sprengen Geldautomaten auf Parkplatz

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gesprengt. Zeugenaussagen zufolge flüchteten danach mindestens drei Täter in einem dunklen Auto, wie die Polizei mitteilte. Der frei stehende Geldautomat befand sich demnach auf einem Parkplatz. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Die Fahndung nach ihnen verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.