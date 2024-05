Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bankfiliale

Bleialf (dpa/lrs) - Unbekannte haben am Freitagmorgen in Bleialf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und sind anschließend in einem Auto geflüchtet. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen seien zwei oder drei Täter beteiligt gewesen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug machen können.