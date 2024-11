Unbekannte sprengen Geldautomaten - erheblicher Schaden

Hohenroda (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Hohenroda (Hersfeld-Rotenburg) einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner hätten die Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag alarmiert, berichtete ein Sprecher der osthessischen Polizei am Morgen. Nach der Tat seien zwei bis drei Menschen in einem Auto geflüchtet.