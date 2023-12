Grebenhain (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Grebenhain im Vogelsbergkreis in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat befand sich außen am Bankgebäude. Personen seien nicht gefährdet oder verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch das Gebäude sei ersten Erkenntnissen zufolge nicht einsturzgefährdet. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Zum entstandenen Schaden konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen.