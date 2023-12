Erneut Geldautomat in Grebenhain gesprengt

Grebenhain (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist ein Geldautomat in Grebenhain im Vogelsbergkreis gesprengt worden. Die Tat geschah kurz nach 2.00 Uhr in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien in einem dunklen Auto geflohen. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die Bank mit dem Automaten wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Erst Anfang Dezember war in der Vogelsberg-Gemeinde ein Geldautomat gesprengt worden.