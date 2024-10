Bad Homburg vor der Höhe (dpa/lhe) - Eine Gruppe Jugendlicher hat einen anderen Teenager in Bad Homburg überfallen und angegriffen. Die sechsköpfige Gruppe habe den 14-Jährigen am Sonntag am Busbahnhof angesprochen und «es auf seine Jacke abgesehen», teilte die Polizei heute mit.