Raubüberfall in Bad Homburg: Täter fesseln Bewohnerin

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Raubüberfall in einem Einfamilienhaus in Bad Homburg haben die Täter die Hausbewohnerin gefesselt. Die Frau sei dabei körperlich nicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden am Donnerstag mit. Nach ersten Ermittlungen waren drei maskierte Männer am Mittwochmorgen durch eine Terrassentür in das Haus eingedrungen. Sie überwältigten die Frau und fesselten sie mit Kabelbindern. Als ein weiterer Hausbewohner heimkehrte, flüchteten die bislang unbekannten Täter mit einer erbeuteten Handtasche. Weitere Details zu dem Überfall teilte die Polizei zunächst nicht mit.