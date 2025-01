Trickbetrüger erbeuten Handtasche

Limburg (dpa/lhe) - Mit einem perfiden Trick ist eine Frau in Limburg von Betrügern um ihre Handtasche gebracht worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, saß die 46-Jährige am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in ihrem Auto, als ein Unbekannter an die Scheibe klopfte und nach hinten zeigte. Als die Frau daraufhin mehrere Cent-Stücke neben dem Hinterreifen liegen sah, stieg sie kurz aus und hob die Münzen auf. In der Zwischenzeit schnappte sich ein Komplize die Handtasche vom Beifahrersitz, wie die Polizei weiter mitteilte. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen des Vorfalls.