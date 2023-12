Geldautomaten-Betrug in der Region

Das Fest der Liebe rückt näher, doch leider sind in der Adventszeit nicht nur Weihnachtsmänner, sondern auch Kriminelle unterwegs. Ihr Spezialgebiet: Trickbetrug am Geldautomaten. „Gerade jetzt vor Weihnachten schlagen sie gezielt zu, weil die Leute mehr Geld für größere Geschenke abheben. Man fühlt sich gut und denkt nicht daran, dass es auch Menschen gibt, die einem schaden wollen“, sagt Jérôme Emler, der bei der Sparkasse Rhein Neckar Nord das IT- und Sicherheitsmanagement leitet.