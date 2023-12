Trickbetrüger in Gorxheimertal

Ein Vorfall, bei dem sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung verschafften, ereignete sich am Mittwoch im Gorxheimertaler Ortsteil Unter-Flockenbach. Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage der Redaktion mitteilt, klingelten am Nikolaustag gegen 13 Uhr Unbekannte an der Haustür eines 65-jährigen Anwohners in der Hauptstraße. Zwei ihm unbekannte Männer wollten dem 65-Jährigen einen Mistelzweig schenken und verwickelten ihn an der Haustür in ein Gespräch. Wie der Anwohner dann feststellte, gelangte einer der beiden in das Haus. Laut derzeitigem Ermittlungsstand seien jedoch keine Wertgegenstände abhandengekommen.