Prozess um Raubüberfall auf Kim Kardashian in Paris begonnen

Paris (dpa) - Achteinhalb Jahre nach dem spektakulären Raubüberfall auf den US-Star Kim Kardashian (44) in Paris mit einer Millionenbeute hat der Prozess gegen zehn mutmaßliche Tatbeteiligte begonnen. Die Vorwürfe gegen die neun Männer und eine Frau reichen von bewaffnetem Raubüberfall über unerlaubten Waffenbesitz und Freiheitsberaubung bis zu Urkundenfälschung. Kardashian selbst wird am 13. Mai zu einer Aussage vor Gericht in Paris erwartet.