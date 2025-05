Kim Kardashians Stylistin schildert Todesangst bei Überfall

Paris (dpa) - Im Prozess um den Raubüberfall auf Kim Kardashian in Paris hat die Stylistin des Reality-TV-Stars die Panik und Todesangst beschrieben, als bewaffnete Männer in das gemeinsame Appartement eindrangen. «Ich hatte Angst um mein Leben und das von Kim», sagte die Stylistin aus, die Kardashian 2016 für den Besuch der Modewoche nach Paris begleitet hatte und gemeinsam mit ihr in einem Luxusappartement einquartiert war. «Ich habe Kinder, ich muss am Leben bleiben, nehmt alles mit», habe Kim Kardashian geschrien. «Es war Terror.» Die Aussage von Kardashian selbst wird am Nachmittag vor dem Pariser Gericht erwartet.