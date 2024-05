60-Jähriger mit Pfefferspray angegriffen und ausgeraubt

Limburg (dpa/lhe) – Vier unbekannte Männer haben in Limburg in der Nacht zum Samstag einen 60-jährigen Mann ausgeraubt und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Außerdem bedrohten sie ihn mit einer vermeintlichen Pistole, wie die Polizei mitteilte. Der 60-Jährige habe sich demnach mit einem jungen Mann über einen Messengerdienst verabredet. Über den Grund des Treffens machte die Polizei keine Angaben. Beide stünden in keinem persönlichen Verhältnis.