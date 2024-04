19-Jähriger wird angegriffen und ausgeraubt

Limburg (dpa/lhe) - Ein 19-Jähriger ist in Limburg (Kreis Limburg-Weilburg) von zwei Unbekannten auf der Straße angegriffen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, sei der junge Mann am Morgen in eine Gasse getrieben, bedrängt und geschlagen worden. Beim Versuch zu flüchten, stürzte der 19-Jährige,. Die Täter hätten ihn daraufhin gegen Rücken, Nacken und Kopf getreten und schließlich seine Geldbörse und persönliche Gegenstände geraubt. Als sich eine Polizeistreife näherte, flüchteten die beiden. Wie der 19-Jährige angab, sei er zuvor von den Männern als «Verräter» beschimpft worden.