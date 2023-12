21-Jähriger auf Frankfurter Zeil geschlagen und ausgeraubt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 21-Jähriger soll in Frankfurt von einer Gruppe ausgeraubt und verletzt worden sein. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag auf der Zeil mehrfach ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Die Täter soll ihm sein Smartphone sowie 200 Euro Bargeld gestohlen haben. Einer der Täter aus der fünf- bis siebenköpfigen Gruppe habe den 21-Jährigen zunächst in einen Hauseingang gedrückt, geschlagen und ausgeraubt. Ein weiterer Täter habe ihm ebenfalls ins Gesicht geschlagen, während die anderen Mitglieder der Gruppe ihm den Fluchtweg versperrt haben sollen. Der 21-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen. Er wurde vor Ort erstversorgt, wie es hieß.