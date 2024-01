14-Jähriger nach Überfall auf Tankstelle festgenommen

Dreieich (dpa/lhe) - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Dreieich (Landkreis Offenbach) am Freitagabend hat die Polizei einen 14 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Nach seinem mutmaßlich nur wenig älteren Mittäter werde noch gefahndet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Montag mit. Dieser soll die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die beiden Täter flüchteten mit der Beute.