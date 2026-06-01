Lotto

1,4 Millionen Euro Lottogewinn geht nach Nordhessen

Mit sechs Richtigen sichert sich ein Tipper oder eine Tipperin aus Waldeck-Frankenberg 1,4 Millionen Euro. Noch ist der Glückspilz unbekannt.

Um den Gewinn abzuholen, muss der Gewinner oder die Gewinnerin nun ihre Spielquittung einlösen. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa
Um den Gewinn abzuholen, muss der Gewinner oder die Gewinnerin nun ihre Spielquittung einlösen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Lottotipper oder eine Tipperin aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg kann sich über einen Millionengewinn freuen: Bei der Samstagsziehung der Lottozahlen «6aus49» hat die bislang noch unbekannte Person mit sechs Richtigen etwa 1,4 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Hessen mitteilte. 

Da der Gewinner anonym und ohne Kundenkarte gespielt hatte, ist nun die Spielquittung entscheidend. «Sie ist seit Samstagabend ein millionenschweres Stück Papier. Daher freuen wir uns, wenn sich der oder die Glückliche bald bei uns in Wiesbaden meldet», sagte der Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, Martin Blach. 

Für den Lottojackpot im Volumen von aktuell rund 50 Millionen Euro fehlte die richtige Superzahl – auch sonst hatte niemand in Deutschland den richtigen Tipp. Der Jackpot wird daher am kommenden Mittwoch erneut ausgespielt. Der Millionengewinn ist Angaben der Lotteriegesellschaft bereits der vierte in diesem Jahr in Hessen. Zuletzt hatte ein Tipper aus dem Rhein-Main-Gebiet im Mai knapp 2,4 Millionen Euro gewonnen.

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