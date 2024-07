Hessen-Lotto sucht frischgebackenen Tipp-Millionär

Wiesbaden (dpa/lhe) - Geldsegen für einen bislang unbekannten Lotto-Spieler aus Hessen: Wie Lotto Hessen mitteilte, gewann eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Bundesland am Samstag rund 2,1 Millionen Euro sofort oder wahlweise 10.000 Euro monatlich für die nächsten 20 Jahre in der Lotterie Glücksspirale. Der Volltreffer gelang demnach mit der Zahlenfolge 5, 6, 9, 7, 5, 8, 8.

Der Spielschein wurde laut Mitteilung in der vergangenen Woche anonym in einer Lottoverkaufsstelle im Kreis Kassel abgegeben. «Ob der oder die Unbekannte auch dort lebt, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich ist es aber schon, denn in der Regel wird in der Nähe des Wohnortes getippt», sagte demnach Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen. Er appellierte an die Tipperin oder den Tipper, sich schnell mit der wertvollen Spielquittung zu melden. Um den Gewinn einzulösen, bleiben ihr oder ihm nach Angaben eines Sprechers drei Jahre Zeit.