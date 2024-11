Lotto: Mann aus dem Odenwaldkreis gewinnt 4,1 Millionen Euro

Ein Mann aus dem Odenwaldkreis ist durch die Freitagsziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot zum Millionär geworden, er setzte auf sechs der sieben im finnischen Helsinki gezogenen Zahlen und wird nun um exakt 4.053.457 Euro reicher, heißt es in einer Lotto-Pressemitteilung. Der Südhesse teilt sich den mehr als 12 Millionen Euro schweren Topf der zweithöchsten Gewinnklasse mit zwei Spielteilnehmern aus Baden-Württemberg und Norwegen, die ebenfalls sechsmal richtig lagen und denselben Betrag kassieren. Die drei waren mit den Gewinnzahlen 27, 31, 35, 46, 50 sowie zusätzlich einer der beiden Eurozahlen 3 und 10 erfolgreich. Zum Sprung in die mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Gewinnklasse 1 fehlte ihnen lediglich die zweite richtige Eurozahl. Diese komplette Vorhersage aller sieben Zahlen gelang am Freitagabend niemandem in den 19 Teilnehmerländern. Schon am Dienstag liegen die bei der gestrigen Ziehung nicht geknackten 120 Millionen Euro daher erneut im Eurojackpot der Klasse 1, heißt es in einer Pressemitteilung.