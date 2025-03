Lottospielerin aus Baden-Württemberg mit Millionengewinn

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag hat eine Frau aus dem Kreis Esslingen mehr als eine Million Euro gewonnen. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, darf sich die Gewinnerin über einen Betrag in Höhe von 1.018.444,20 Euro freuen. Sie hatte mit einem Einsatz von 4,20 Euro an der Gewinnziehung teilgenommen.