Glückspilz aus Mannheim gewinnt mehr als 460.000 Euro

Mannheim. Rhein-Neckar-Kreis. Mit fünf Richtigen und einer korrekt getippten Eurozahl zum Großgewinn: Eine Tipperin oder ein Tipper aus Mannheim hat bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag, 28. März, mehr als 460.000 Euro abgeräumt. Zwei weitere Glückspilze aus dem Rhein-Neckar-Kreis landeten einen Treffer in der Gewinnklasse 3 der europäischen Lotterie und dürfen sich über jeweils 115.334,30 Euro freuen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung mitteilte.