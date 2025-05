15 hessische Regionen setzen auf Ersthelfer-Apps

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ersthelfer, die mit Hilfe einer speziellen App zu lebensbedrohlichen Notfällen in ihrer nächsten Umgebung gerufen werden, spielen in Hessen eine immer größere Rolle. Inzwischen gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums in 15 der 25 hessischen Rettungsdienstbereichen derartige Projekte. In weiteren Bereichen sei eine Einführung geplant, teilte das Ministerium mit.