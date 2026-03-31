Kriminalität

15-Jähriger bedroht Passanten mit Spielzeugpistole

Mit einer Spielzeugpistole hat ein 15-Jähriger in Korbach Panik ausgelöst. Die Polizei warnt vor den Gefahren solcher Aktionen.

Polizei warnt: Einsatzkräfte müssten im Zweifelsfall davon ausgehen, dass Spielzeugwaffen echt seien. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Polizei warnt: Einsatzkräfte müssten im Zweifelsfall davon ausgehen, dass Spielzeugwaffen echt seien. (Symbolbild)

Frankenberg (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger hat am Montagnachmittag mehrere Passanten in Frankenberg (Landkreises Waldeck-Frankenberg) mit einer Spielzeugpistole bedroht. Zunächst sei aber nicht klar gewesen, dass es sich um eine Spielzeugpistole handele, teilte die Polizei mit.

Demnach richtete der Tatverdächtige die Waffe auf Passanten in der Frankenberger Fußgängerzone und schrie sie an. Einige Menschen seien in umliegende Geschäfte geflüchtet, hieß es weiter.

Tatverdächtiger in Psychiatrie

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Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest und stellte die Spielzeugwaffe sicher. Der Tatverdächtige sei anschließend in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht worden, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen des Verdacht der Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

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