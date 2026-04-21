Nach Unfall

15-Jähriger flüchtet betrunken mit überladenem Auto

Ein 15-Jähriger fährt betrunken von der Polizei davon – im Auto sind mehr Menschen als erlaubt. Wie die Polizei den Wagen schließlich stoppen konnte.

Mehrere Streifen konnten den Flüchtigen schließlich stoppen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mehrere Streifen konnten den Flüchtigen schließlich stoppen. (Symbolbild)

Hilzingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 15-Jähriger ist mit einem überladenem Auto vor der Polizei geflüchtet. Zuvor habe der Jugendliche einen Unfall in Hilzingen (Landkreis Konstanz) verursacht, teilte die Polizei mit. In dem Auto saßen zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren sowie vier Erwachsene. Darunter befand sich auch der Halter des Wagens. Das Auto sei allerdings nicht für sieben Menschen ausgelegt gewesen.

Die Polizei verfolgte den Jugendlichen nach dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. In Moos (Landkreis Konstanz) stoppten mehrere Streifen schließlich den Flüchtigen. Der 37-jährige Beifahrer leistete Widerstand bei der Festnahme des jugendlichen Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille bei dem 15-Jährigen. Alle Erwachsenen im Auto waren laut Polizei entweder betrunken oder hatten keine Fahrerlaubnis. Ob die Menschen miteinander verwandt waren, sagte eine Polizeisprecherin nicht.

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