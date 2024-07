15-Jähriger hantiert mit Soft-Air-Waffe an Badesee

Korbach/Bad Arolsen (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger hat an einem Badesee im nordhessischen Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) mit einer Soft-Air-Pistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er soll sich am Vormittag am Strandbad des Twistesees mit einer zunächst unbekannten Waffe aufhalten haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach meldeten Zeugen, der 15-Jährige sei mit einer Pistole im Bund seiner Badehose mit einem Fahrrad zum See gekommen. Während er am See herumlief, soll er die Pistole zwischenzeitlich auch in der Hand getragen haben. Einige Besucher des Strandbades hätten sich deshalb verängstigt versteckt, hieß es.

15-Jähriger wurde von einer Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet

Die Beamten rückten den Angaben zufolge mit mehreren Streifenwagen an und nahm den Jugendlichen fest. Bei ihm handelt es sich demnach um einen 15-Jährigen, der am Sonntag von einer Jugendhilfeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen als vermisst gemeldet worden war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei er wieder an die Jugendhilfeeinrichtung überstellt worden. Für die Besucher des Sees habe nach bisherigem Erkenntnisstand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr bestanden, so die Ermittler.